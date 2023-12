Basketball-Legende Kareem Abdul-Jabbar ist nach einem Sturz bei einem Konzert in Los Angeles ins Krankenhaus eingeliefert und operiert worden. Der 76-Jährige, der im Februar seinen Status als bester Punktesammler der NBA-Geschichte an Lebron James verloren hatte, brach sich bei dem Unfall die Hüfte. Dies teilte seine langjährige Geschäftspartnerin Deborah Morales am Samstag mit.

"Wir sind alle sehr dankbar für die Unterstützung, die Kareem zuteil wurde, insbesondere von der Feuerwehr von Los Angeles, die Kareem vor Ort geholfen hat, und von dem großartigen medizinischen Team und den Ärzten des UCLA-Krankenhauses", heißt es in der Erklärung.

Abdul-Jabbar spielte 20 Saisons in der NBA, gewann sechsmal die Meisterschaft in der nordamerikanischen Profiliga. In den vergangenen Jahren hatte er bereits häufiger gesundheitliche Probleme. 2009 gab er bekannt, dass er an einer seltenen Form von Leukämie erkrankt ist. 2015 erhielt er bei einer Herzoperation in Folge einer Erkrankung einen vierfachen Bypass.