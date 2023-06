Für ihr soziales Engagement in Dallas ist die Berliner Basketballerin Satou Sabally von der US-Profiliga WNBA ausgezeichnet worden. Die 25-Jährige ist unter anderem als Mentorin für jugendliche Teilnehmer an einem zwölfmonatigen bezahlten Praktikum im Cafe Momentum aktiv, nun erhielt Sabally für ihren Einsatz den "WNBA Cares Community Assist Award".

Die deutsche Nationalspielerin, seit 2020 bei den Dallas Wings unter Vertrag, ermöglichte zudem, dass ihr Ausrüster 100.000 US-Dollar an das Cafe spendete. Jedes Mitglied des Programms erhielt ein Paar Turnschuhe. Auch leitet sie einen Buchklub.

Sabally habe daran gearbeitet, "Licht in kritische Themen zu bringen", hieß es in der WNBA-Mitteilung. Die Vizepräsidentin des Exekutivkomitees der Spielergewerkschaft WNBPA sei auch eine "furchtlose Verfechterin von Gleichberechtigung". Der "WNBA Cares Community Assist Award" wird monatlich während der Saison für "herausragenden Einsatz in der Gemeinschaft und fortlaufende philanthropische und wohltätige Arbeit" verliehen.

Am Sonntag hatte die WNBA bekannt gegeben, dass Sabally erstmals in ihrer Karriere beim Allstar-Game (15. Juli) in der Startaufstellung stehen wird. Sie ist in Las Vegas zum zweiten Mal nach 2021 beim Showspiel dabei.