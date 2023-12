Alba Berlin hat trotz eines stark aufgelegten Basketball-Weltmeisters Johannes Thiemann in der EuroLeague einen neuerlichen Rückschlag kassiert.

Alba Berlin hat trotz eines stark aufgelegten Basketball-Weltmeisters Johannes Thiemann in der EuroLeague einen neuerlichen Rückschlag kassiert. Zwei Tage nach dem späten Sieg gegen Zalgiris Kaunas verloren die Berliner am Donnerstag gegen den türkischen Meister Anadolu Istanbul mit 89:97 (40:37) und kassierten die elfte Niederlage im 13. Spiel.

Thiemann war mit 31 Punkten Albas bester Werfer. Shane Larkin kam auf 32 Punkte für die Gäste, für die Weltmeister Justus Hollatz auf dem Parkett stand und neun Zähler beisteuerte.

Alba hatte sich nach einem durchwachsenen ersten Viertel stark zurückgekämpft und sich die Möglichkeit für den nächsten Erfolg erspielt. Zur Mitte des Schlussviertels lag Berlin in Führung, verlor nach einem 0:8-Lauf dann aber den Anschluss.

Das nächste Spiel in der EuroLeague steht für Alba am kommenden Donnerstag (19.00 Uhr/MagentaSport) an. Dann reisen die Berliner zu Roter Stern Belgrad.