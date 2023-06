Basketball-Supertalent Victor Wembanyama hat kurz vor dem NBA-Draft erneut betont, auf eine WM-Teilnahme für Frankreich zu hoffen. "Es ist immer noch mein Plan, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen", sagte der 19-Jährige: "Ich warte darauf, dass es eine Einigung mit meiner Franchise gibt."

Wembanyama, der in der Szene als absolute Ausnahmeerscheinung gilt, wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in New York (02.00 Uhr/DAZN) aller Voraussicht nach bei der Talentevergabe der NBA an erster Stelle von den San Antonio Spurs ausgewählt werden. Danach plant der bewegliche "Riese" mit einer Körpergröße von mehr als 2,20 Metern auch in der "Summer League" der US-Profiliga zu spielen.

Die WM findet in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) statt. 2019 in China sicherte sich Frankreich Rang drei.