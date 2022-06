Devin Haney ist neuer unumstrittener Box-Weltmeister im Leichtgewicht. Der 23-Jährige besiegte am Sonntag in Melbourne den Australier George Kambosos.

Melbourne (SID) - Der amerikanische Box-Profi Devin Haney ist neuer unumstrittener Weltmeister im Leichtgewicht. Der 23-Jährige besiegte am Sonntag in Melbourne den Australier George Kambosos einstimmig nach Punkten. Haney blieb damit auch in seinem 28. Profikampf ungeschlagen.

Der Amerikaner sicherte sich dank des Sieges als erster Boxer in seiner Gewichtsklasse alle vier Weltmeistertitel. Seinen WBC-Titel verteidigte er auch im fünften Versuch erfolgreich, gleichzeitig nahm er Kambosos die Gürtel der Verbände WBA, IBF und WBO ab.