Kiel (SID) - Der Hamburger SV kann die zum vierten Mal angepeilte Bundesliga-Rückkehr erneut fast schon abschreiben. Die Hanseaten verloren das Zweitliga-Nordderby bei Holstein Kiel mit 0:1 (0:1). Der Rückstand des Tabellensechsten auf den Relegationsplatz drei beträgt sieben Punkte.

Den Treffer des Tages für die gegen den HSV in der 2. Liga weiterhin ungeschlagenen Gastgeber erzielte Kwasi Wriedt in der 13. Minute. Der Torjäger schloss einen Alleingang eiskalt ab, vorausgegangen war ein Ballverlust von Bakery Jatta.

Robert Glatzel hakte nach dieser Niederlage den Aufstieg ab. "Damit muss man sich nicht mehr beschäftigen. Wir haben nicht genügend Spiele gewonnen und es ist uns nicht gelungen, mal eine richtige Serie zu starten", sagte der Stürmer im NDR-Interview.

Vor 15.034 Zuschauern im ausverkauften Holstein-Stadion ließen sich die Gäste von dem frühen Rückstand zwar nicht aus dem Konzept bringen, fanden aber gegen die defensiv orientierten Störche kein Durchkommen. "Wir sind gerade in der Defensive über unsere Grenzen gegangen", sagte Kiels Torschütze Wriedt.

Die erste HSV-Großchance machte Holstein-Torhüter Thomas Dähne in der 54. Minute reaktionsschnell gegen Glatzel zunichte. Auch in der Folgezeit konnten die Hamburger ihre klaren Feldvorteile nicht in Tore ummünzen.

Nach dem Zünden von Pyro durch HSV-Fans wurde die Partie kurz nach Spielbeginn für zehn Minuten unterbrochen. Wegen der Rauchentwicklung schickte Schiedsrichter Daniel Schlager beide Mannschaften vorübergehend in die Kabinen. HSV-Trainer Tim Walter und Sportvorstand Jonas Boldt gelang es unterdessen, beruhigend auf den HSV-Anhang einzuwirken.