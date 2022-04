Trainer Christian Streich hat am Sonntag durch den 2:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt sein 105. Bundesliga-Spiel mit dem SC Freiburg gewonnen.

Freiburg (SID) - Trainer Christian Streich hat am Sonntag durch den 2:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt sein 105. Bundesliga-Spiel mit dem SC Freiburg gewonnen. Nach Siegen überholt Streich in der Liste der Freiburger Rekordtrainer Volker Finke.

Seit seinem Amtsantritt am 29. Dezember 2011 betreute Streich die Breisgauer zum 318. Mal im deutschen Fußball-Oberhaus. Neben 105 Siegen, stehen 94 Remis und 119 Niederlagen in der Bilanz. Im Schnitt holte Streich 1,29 Punkte pro Bundesliga-Partie. - Die Freiburg-Trainer mit den meisten Siegen in der Fußball-Bundesliga im Überblick:

1. Christian Streich - 318 Spiele - 105 Siege - 94 Remis - 119 Niederlagen - 1,29 Punkte pro Spiel

2. Volker Finke - 340 Spiele - 104 Siege - 83 Remis - 153 Niederlagen - 1,16 Punkte pro Spiel*

3. Robin Dutt - 68 Spiele - 22 Siege - 13 Remis - 33 Niederlagen - 1,16 Punkte pro Spiel

*Hinweis: Bei Volker Finke wurden die Gesamtpunkte und Punkte pro Spiel auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet.