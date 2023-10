Am Montag jährt sich zum 60. Mal der Jahrestag der vorzeitigen Entlassung von Herbert Widmayer als Trainer des 1. FC Nürnberg.

Dass Herbert Widmayer als erster Trainer in der Bundesliga entlassen wurde, gehört schon zu den großen Besonderheiten in der Geschichte des deutschen Fußball-Oberhauses. Am Montag (30. Oktober) jährt sich zum 60. Mal der Jahrestag der vorzeitigen Trennung vom Coach des 1. FC Nürnberg, der zuvor mit dem Club deutscher Meister (1961) und DFB-Pokalsieger (1962) geworden war.

Ausgerechnet der einstige Schützling von Weltmeister-Coach Sepp Herberger im 1947 ins Leben gerufenen ersten Trainerlehrgang - im Übrigen zusammen mit Hennes Weisweiler - wurde als erster Fußballlehrer in der neu gegründeten Bundesliga geschasst. Ausschlaggebend war ein 0:5 gegen den 1. FC Kaiserslautern am neunten Spieltag gewesen.

Daraufhin wurde Widmayer von den Club-Anhängern angefeindet und übel beschimpft. Es folgte ein regelrechter Spießrutenlauf. Widmayer reagierte sarkastisch: "Unser Beruf gleicht sich südamerikanischen Maßstäben an - es fehlt nur noch, dass man nach einer Niederlage erschossen wird."

Der Verein gab schließlich der Anti-Stimmung nach und trennte sich vom Coach. Die Mannschaft war alles andere als begeistert. "Nach drei Jahren der Erfolge schickt man einen Mann so nicht weg", schimpft 1954er-Weltmeister Max Morlock, dessen Mitspieler Heinz Strehl wetterte: "Was hier geschehen ist, ist eine riesige Sauerei."

Widmayers Qualitäten wurden allerdings im Deutschen Fußball-Bund (DFB) sehr geschätzt. Er wird in den Verband geholt, assistierte dem damaligen Bundestrainer Helmut Schön beim EM-Titelgewinn 1972 und beim WM-Triumph 1974. 1998 verstarb Widmayer, der als erster Bundesliga-Trainer vorzeitig gehen musste, im Alter von 84 Jahren.