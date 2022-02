Tabellenführer 1. FC Magdeburg hat am 27. Spieltag der 3. Fußball-Liga einen Arbeitssieg gegen Borussia Dortmund II gelandet.

Köln (SID) - Tabellenführer 1. FC Magdeburg hat am 27. Spieltag der 3. Fußball-Liga einen Arbeitssieg gegen Borussia Dortmund II gelandet. Baris Atik (63., Foulelfmeter) mit seinem 15. Saisontreffer und Franz Pfanne (67.) per Eigentor sorgten für den 2:0 (0:0)-Erfolg der Sachsen-Anhaltiner, die zum 13. Mal in Folge ungeschlagen blieben.

Mit 61 Punkten führt Magdeburg das Klassement souverän an und befindet sich weiterhin auf Kurs in Richtung 2. Bundesliga. 16 Zähler beträgt derzeit der Abstand zum Tabellendritten Eintracht Braunschweig, der am Wochenende nicht punkten konnte.

Wegen Sturmschäden im Stadion an der Bremer Brücke war das für Samstag angesetzte Heimspiel des VfL Osnabrück gegen Braunschweig abgesagt worden. Die Arena wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Beim Sturm "Zeynep" hatten sich Werbebanden von der Dachkonstruktion des Stadions gelöst und waren auf das Spielfeld und die Zuschauerränge geflogen.

"Als Veranstalter müssen wir unserer Verantwortung gerecht werden. Uns bleibt hier leider keine andere Möglichkeit, als die Partie in Rücksprache mit dem Deutschen Fußball-Bund zu verlegen", sagte VfL-Geschäftsführer Michael Welling: "Die Sicherheit von Zuschauern, Spielern und Mitarbeitenden kann nicht gewährleistetet werden."

Der Tabellenvierte 1. FC Saarbrücken unterlag gegen Viktoria Köln überraschend 0:1 (0:1). Dominik Ernst (7.) traf für die Rheinländer per Eigentor.

Nach dem Abzug von elf Punkten am Freitag unterlag Türkgücü München im Kellerduell beim MSV Duisburg mit 0:2 (0:1). Moritz Stoppelkamp (21., Foulelfmeter/55.) war der Matchwinner bei den Meiderichern.

Neun Punkte waren den Münchnern wegen des Ende Januar gestellten Insolvenzantrags abgezogen worden, weitere zwei wegen eines Auflagenverstoßes. Türkgücü rutscht mit nun 15 Punkten auf den letzten Tabellenrang. Allerdings kann der Klub noch Widerspruch gegen das Urteil einlegen.

Der SC Freiburg II gewann gegen den SV Meppen 2:0 (1:0). Der SV Wehen Wiesbaden setzte sich gegen Viktoria Berlin ebenfalls mit 2:0 (2:0) durch.