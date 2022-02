Fußball-Bundesligist VfL Bochum bietet in Absprache mit der Stadt 8500 Eintrittskarten für das Spiel gegen Bayern München am Samstag an.

Bochum (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Bochum bietet in Absprache mit der Stadt 8500 Eintrittskarten für das Spiel gegen Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) an. Der Verein teilte am Dienstag mit, er werde die Sitzplatztribünen im Schachbrettmuster belegen, 1500 Fans können zudem in verschiedenen Blöcken stehen.

400 Tickets sollen an Auswärtsfans gehen. Es gilt die 2G-Plus-Regel, im gesamten Stadion herrscht Maskenpflicht.