Offensivspieler Ali Akman (21) verlässt Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt endgültig und schließt sich dem belgischen Zweitligisten FCV Dender an. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Akman war im Sommer 2021 zur Eintracht gekommen und seitdem zweimal verliehen worden - die abgelaufene Spielzeit verbrachte der Türke in seiner Heimat beim Zweitligisten Göztepe.