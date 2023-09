Trainer Xabi Alonso vom Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat klare Prioritäten in der Wettbewerbs-Ordnung gesetzt. "Wir sind wieder im Liga-Mindset. Das ist der wichtigste Wettbewerb für uns", sagte der 41-Jährige einen Tag nach dem deutlichen 4:0 zum Europa-League-Start gegen BK Häcken ( Schweden) und vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Die Werkself führt mit drei Siegen und einem Remis aus vier Spielen die Tabelle an, aufgrund der kurzen Pause hat sich Alonso bei Rotationen für das Wochenende "noch nicht festgelegt." Der Aufsteiger aus Heidenheim habe "ein Kämpferherz" und "das Niveau, absolut konkurrenzfähig zu sein in jedem Spiel", betonte Alonso.

Vor allem freut sich der Startrainer aber auf die Begegnung mit Frank Schmidt, dem Coach mit der längsten Amtszeit im deutschen Fußball. "Das ist einzigartig. Ich bewundere ihn sehr", sagte Alonso über den Heidenheimer. "Ein großer Leader, eine große Persönlichkeit. Es wird eine Ehre sein, ihn kennenzulernen."

Auch einen weiteren Trainer lobte Alonso in höchsten Tönen: Julian Nagelsmann sei "die beste Entscheidung" als Bundestrainer. Vor fast genau einem halben Jahr hatte Alonso selbst mit dem 2:1 am 25. Spieltag in der BayArena für das Aus von Nagelsmann bei Bayern München gesorgt. "Er hat eine gute Kommunikation mit den Spielern. Für die EM braucht Deutschland diese positive Energie. Er ist ein top Trainer, ich freue mich für ihn", so der Spanier.