Der Trainer von Bayer Leverkusen will die Belastung im nächsten Saisonblock dosieren.

Trainer Xabi Alonso vom Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen geht ohne große Personalsorgen in das Spiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Alle Nationalspieler seien fit und gesund von ihren Reisen zurückgekehrt, berichtete Alonso am Freitag: "Wir haben keine Probleme oder verletzten Spieler."

Jeremie Frimpong (nach Hüftbeschwerden) und Edmond Tapsoba (nach Hand-OP) stehen somit wieder zur Verfügung - ebenso Granit Xhaka, der laut Alonso "genug Zeit hatte, sich nach drei Länderspielen zu erholen". Nur für Stürmer Patrik Schick kommt ein Comeback zu früh: "Wir wollen den richtigen Weg nehmen, nicht den schnellsten. Wir brauchen ihn in der besten Form." Schick soll aber am Donnerstag in der Europa League bei BK Häcken im Kader stehen.

Ohnehin will Alonso im nächsten Saisonblock bis Weihnachten die Belastung gefühlvoll dosieren. "Wir werden die Minuten verteilen", kündigte er an. Von den Bremern erwarte er "eine gute Struktur und eine klare Idee". Dennoch, sagte der Spanier, zählten an seinem 42. Geburtstag "nur die drei Punkte".