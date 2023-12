Zu Weihnachten ganz oben? Trainer Xabi Alonso fordert von seiner Mannschaft zwei Siege in den beiden Heimspielen zum Jahresausklang.

Weihnachtsmeister? "Dafür gibt es keine Trophäe", sagte Xabi Alonso - die Tabelle interessiert den Coach des ungeschlagenen Bundesliga-Spitzenreiters Bayer Leverkusen auch im Dezember noch nicht. Und dennoch: Sollte die Werkself am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Eintracht Frankfurt gewinnen, würde das Alonso-Team definitiv als Tabellenführer in die kurze Winterpause gehen - und könnte die Feiertage umso mehr "genießen".

"Eintracht und Bochum. Wir müssen diese Woche mit Vollgas und voller Energie beenden. Sechs Tage alles geben, was wir haben", sagte der Spanier.

Nach dem perfekten Gruppenabschluss in der Europa League gegen Molde FK (5:1) kommt mit Frankfurt ein anderes Kaliber. Die SGE, die vor einer Woche beim 5:1 gegen den Rekordmeister beeindruckt hatte, erwarte Alonso "in derselben Form wie gegen Bayern. Sie haben eine gute Mannschaft, einen guten Trainer, eine gute Struktur im Spiel. Sie sind eine Top-Mannschaft in der Bundesliga."

Alonso selbst ist mit seinem Team das Maß aller Dinge, seit nunmehr 23 Spielen und als einziges Team in Europa wettbewerbsübergreifend noch ungeschlagen. Und das soll auch so bleiben. "Die Serie ist natürlich super. Wir haben es bislang gut gemacht, aber wir wollen noch besser werden", sagte Alonso. Eine Kampfansage.

Besonders freute sich der Trainer nach dem Molde-Spiel über das Startelf-Comeback von Torjäger Patrik Schick. "Erster Ball, erste Chance, Tor. Drei Tore und ein Assist in fünf Spielen. Es ist super, dass er zurück ist", sagte Alonso. Vor allem mit Blick auf den Afrika-Cup im neuen Jahr, wenn Victor Boniface fehlen wird.