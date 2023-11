Trainer Xabi Alonso von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen will auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit seinem Team bei der TSG Hoffenheim die bisher gezeigte Leistungskonstanz fortsetzen. "Wir wollen nicht Ups und Downs haben. Bis jetzt haben wir das gut gemacht", sagte der spanische Coach auf der Pressekonferenz am Freitag: "Wir wollen eine gute Kontrolle im Spiel haben."

Der an der Hand verletzte Edmond Tapsoba, der wieder trainieren kann, soll am Samstag dabei sein. Die Bundesliga sei "ein Marathon: Wir wollen in jedem Spiel ein gutes Ergebnis erzielen". Er erwarte in Sinsheim "einen starken Gegner, mit einem intelligenten Spielstil". Die Kraichgauer hätten "einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern, und der Trainer hat eine klare Idee". Alonso erwartet ein "intensives Spiel".

Dass sein Team weiterhin in dieser Saison ungeschlagen ist, sei auch dem gut verstärkten Kader des Werksklubs geschuldet. "Ich bin ein besserer Trainer, wenn ich bessere Spieler habe", sagte Alonso, außerdem "braucht man gute Mentalität und muss bereit sein".