Mit einem prominenten Neuling startet die Bundesliga der Amputierten-Fußballer am Wochenende (Samstag/Sonntag, 29./30. April) in ihre dritte Saison. Der FSV Mainz 05 geht als erster Verein aus der Bundesliga im Oberhaus der Fußball-Variante auf Krücken an den Start.

Die Rheinhessen sind in der vom Verein "Anpfiff ins Leben" ausgerichteten Deutschen Amputierten-Fußball-Bundesliga (DAFL) das vierte Team im Meisterschafts-Wettkampf. Weitere Teilnehmer sind Titelverteidiger Fortuna Düsseldorf sowie Premieren-Meister Anpfiff Hoffenheim und das dritte Gründungsmitglied Sportfreunde Braunschweig, das mit dem Hamburger SV und Tennis Borussia Berlin die SG Nord-Ost bildet.

"Mit Mainz 05 hat ein großer Name den Ring betreten. Das lässt natürlich aufhorchen. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit dieser Sportart bei immer mehr Profiklubs auf reges Interesse stoßen", kommentiert Anpfiff-Vorsitzender Dietmar Pfähler den Imagegewinn für die DAFL durch den FSV-Einstieg. Als Partner unterstützt weiterhin die "Aktion Mensch Stiftung" den Spielbetrieb der Amputierten-Bundesliga.

Die DAFL ermittelt ihren Meister nach einer Reform ihres bisherigen Spielsystems zum ersten Mal an insgesamt vier Wochenenden. Nach dem Auftakt in St. Leon-Rot finden zwei weitere Runden in Hamburg (10./11. Juni) und Wetzlar (8./9. Juli) mit ebenfalls acht Begegnungen statt, ehe nach insgesamt jeweils vier Spielen einer Mannschaft gegen die drei Konkurrenten am 2. September beim Finalturnier in Düsseldorf im Play-off-Modus der neue Champion ausgespielt wird.

In der Amputierten-Bundesliga treten zwei Fünfer-Mannschaften über zweimal 20 Minuten auf einer 40x20 m großen Spielfläche gegeneinander an. Die Feldspieler müssen eine Beinamputation oder -verkürzung haben. Die Torhüter-Position darf nur mit einer Armamputation oder einer Armverkürzung besetzt werden.

Das Eröffnungsspiel der neuen Saison bestreiten Meister Düsseldorf und sein Vorgänger Hoffenheim. Der Livestreaming-Dienst sportdeutschland.tv überträgt alle acht Begegnungen des Auftaktwochenendes.