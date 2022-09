1,45 Millionen Fans haben am Samstagabend die Live-Übertragung des Spiels zwischen der TSG Hoffenheim und Meister VfL Wolfsburg in der ARD verfolgt.

Sinsheim (SID) - 1,45 Millionen Fußballfans haben am Samstagabend die Live-Übertragung des Frauenfußball-Bundesligaspiels zwischen der TSG Hoffenheim und Meister VfL Wolfsburg (1:2) in der ARD verfolgt. Der Marktanteil betrug 8,7 Prozent. Die Gäste kamen vor 7109 Besucherinnen und Besuchern in Sinsheim erst in der 89. Minute durch die Ex-Hoffenheimerin Jule Brand zum Siegtor.

Vor Jahresfrist im vergangenen Oktober hatte das Erste beim Spiel zwischen Bayern München und Hoffenheim im Schnitt 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erzielt.