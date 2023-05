Fußball-Bundesligist Union Berlin steigt am 3. Juli in die Vorbereitung auf die erste Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte ein. Das teilten die Köpenicker am Dienstag mit. Vom 6. bis 9. Juli geht es für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer dann ins Kurztrainingslager nach Bad Saarow.

Zudem stehen vier Testspiele und ein weiteres Trainingslager in Österreich (24. Juli bis 2. August) auf dem Sommerfahrplan der Berliner. Die neue Saison startet mit DFB-Pokal und Bundesliga dann Mitte August.

Nach dem überragenden vierten Tabellenrang in der abgelaufenen Spielzeit treten die Köpenicker erstmals in der Königsklasse an, ihre Premiere in der Champions League feiern die Berliner am 19. oder 20. September.