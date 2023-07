Fußball-Bundesligist FC Augsburg verleiht Mittelfeldspieler Henri Koudossou (23) erneut. Wie die Schwaben am Dienstagabend mitteilten, schließt sich der 23-Jährige für eine Saison dem niederländischen Zweitligisten ADO Den Haag an. Bereits in der vergangenen Spielzeit war Koudossou, der noch ohne Einsatz für den FCA in der Bundesliga ist, nach Österreich zum Erstligisten SC Austria Lustenau verliehen worden.