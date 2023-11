Clemens Fritz fühlt sich "geehrt", bei Werder Bremen seine Ideen als Nachfolge-Kandidat für den scheidenden Geschäftsführer Frank Baumann vorstellen zu dürfen. "Wir werden uns in absehbarer Zeit hinsetzen und austauschen", sagte der Leiter Profifußball der Hanseaten. Aber auch seine Erwartungshaltung sei, dass sich der Klub mit externen Kandidaten befasse.

"Ich finde, diesen Weg gut und richtig, weil es am Ende um Werder Bremen geht. Und da müssen die richtigen Entscheidungen getroffen werden", sagte Fritz am Freitag auf der Pressekonferenz zum anstehenden Bundesliga-Duell am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim VfL Wolfsburg.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Baumann seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag bei den Grün-Weißen nicht verlängern wird. Zugleich gab Baumann an, dass er sich Fritz als seinen Nachfolger gut vorstellen könne. "Clemens hatte die Bereitschaft, dazulernen zu wollen und deswegen ist es absolut richtig, dass er ein potenzieller Nachfolgekandidat ist", sagte der Ex-Nationalspieler.