Köln (SID) - Steffen Baumgart hat sich noch nicht festgelegt, wer beim 1. FC Köln den gesperrten Mittelfeldabräumer Ellyes Skhiri ersetzt. "Wir haben drei Kandidaten, die sich anbieten: Dejan Ljubicic, Denis Huseinbasic und Mathias Olesen", sagte der Trainer mit Blick auf das Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen den Mainz 05" itemprop="name" />FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Skhiri, mit sechs Toren Kölns treffsicherster Spieler und vor allem aufgrund seiner Zweikampfstärke und Übersicht enorm wichtig für den FC, hatte beim jüngsten 3:1 beim FC Augsburg seine fünfte Gelbe Karte gesehen. Auch ohne den Tunesier "werden wir aggressiv nach vorne spielen. Wir bleiben bei uns", kündigte Baumgart an: "Es geht nicht um den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt, sondern um eine gute Leistung."

Das Spiel gegen Mainz sei "eine sehr interessante Aufgabe", sagte Baumgart: "Was sie erreicht haben, haben sie sich verdient. Sie sind sehr kompakt und sehr klar in den Abläufen. Sie können sehr hoch anlaufen, aber auch tief verteidigen. Sie haben für alles eine Lösung und sind sehr konstant in den Leistungen."

Nicht umsonst sei Mainz das drittbeste Team der Rückrunde und ein Kandidat für Europa. Dennoch sei es ein "Spiel, das wir gewinnen können", sofern der FC an sein Leistungspotenzial herankomme.