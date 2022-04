Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln will verstärkt an der Torgefahr seiner Mannschaft arbeiten.

Köln (SID) - Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln will verstärkt an der Torgefahr seiner Mannschaft arbeiten. "Tony geht mit seinen 15 Treffern vorweg, aber dahinter kommt in der Torschützenliste lange nichts", sagte der 50-Jährige vor dem Spiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Da wollen wir uns zusammen mit den Jungs auch weiterentwickeln."

Köln erzielte in der laufenden Saison bislang 38 Tore, 15 davon gehen auf das Konto des Topstürmers Anthony Modeste. Danach folgt ein Reihe an Spielern, u.a. Sebastian Andersson und Mark Uth, mit lediglich drei Treffern.

Baumgart warnte zudem vor Mainz. "Sie spielen unangenehm und haben einen klaren Plan. Da kommt einiges auf uns zu", sagte der Coach. Es komme darauf an, "Lösungen gegen eine stabile Fünferkette zu finden".