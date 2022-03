Bayer Leverkusen tritt im Derby am Sonntag gegen den rheinischen Rivalen 1. FC Köln mit einem cremeweißen Sondertrikot an.

Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen tritt im Derby am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den rheinischen Rivalen 1. FC Köln mit einem cremeweißen Sondertrikot an. Der Erlös des Trikotverkaufs geht angesichts des russischen Angriffskriegs an die Ukraine-Hilfe.

Das Sondertrikot zum Derby ist in streng limitierter Auflage verfügbar: Lediglich 1930 Jerseys – in Anlehnung an das Gründungsjahr der Stadt Leverkusen – gehen in den Verkauf.

"Durch den Krieg in Osteuropa sterben täglich Menschen, unzählige werden verletzt und Millionen befinden sich auf der Flucht. Hier helfen zu können, ist uns allen ein zentrales Anliegen und starkes Bedürfnis", sagte Fernando Carro, Vorsitzender der Bayer-Geschäftsführung.