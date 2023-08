Neuzugang Josip Stanisic (23) steht im Kader von Bayer Leverkusen für das Bundesliga-Spiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach.

Neuzugang Josip Stanisic (23) steht im Kader von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen für das Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach. "Er hat gut trainiert. Er hat die nötiges Spielintelligenz, ist flexibel. Er kann uns sehr helfen", sagte Bayer-Coach Xabi Alonso am Freitag. Der kroatische Nationalspieler war von Meister Bayern München am vergangenen Sonntag für die laufende Saison ausgeliehen worden.

Nach dem 3:2 zum Auftakt gegen Supercupgewinner RB Leipzig erwartet der spanische Fußballlehrer "ein intensives und emotionales Spiel". Seine Mannschaft müsse die beste Leistung abrufen: "Das haben wir zu Hause getan, nun müssen wir das auch auswärts zeigen."