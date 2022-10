Die Fußballerinnen von Bayern München bleiben dem Titelverteidiger VfL Wolfsburg in der Bundesliga weiter auf den Fersen.

Berlin (SID) - Die Fußballerinnen von Bayern München bleiben dem Titelverteidiger VfL Wolfsburg in der Bundesliga weiter auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus setzte sich am Sonntag gegen den SV Meppen mit 3:1 (0:0) durch und festigte mit nun 13 Punkten den dritten Platz hinter Eintracht Frankfurt und Spitzenreiter Wolfsburg, der seine Führung am Nachmittag bei Werder Bremen aber ausbauen kann.

Die Nationalspielerinnen Klara Bühl (71.) und Lea Schüller (75.) sowie Franziska Kett (82.) trafen für die Münchnerinnen, die am Donnerstag noch bei Benfica Lissabon (3:2) in der Champions League den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel gefeiert hatten. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für Meppen gelang Kristina Maksuti (77.).

Im Parallelspiel gewann Verfolger SC Freiburg mit 5:0 (0:0) beim Schlusslicht Turbine Potsdam und liegt nur einen Zähler hinter Bayern auf Rang vier (12 Punkte). Die Tore für die Breisgauerinnen erzielten Jana Vojtekova (53.), Chiara Bouziane (67.), Giovanna Hoffmann (68.), Cora Zicai (81.) und Judith Steinert (87.).