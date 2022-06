Vizemeister Bayern München hat die österreichische Fußball-Nationalspielerin Carina Wenninger auf deren Wunsch für ein Jahr an die AS Rom verliehen.

München (SID) - Vizemeister Bayern München hat die österreichische Fußball-Nationalspielerin Carina Wenninger auf deren Wunsch für ein Jahr an die AS Rom verliehen. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Wenninger, Rekordspielerin der Bayern, kam 2007 nach München und besitzt noch einen Vertrag bis 2024.

"Nach 15 Jahren beim FC Bayern hatte ich den Wunsch, für eine Saison in Italien zu spielen. Ich bin sehr dankbar, dass der Verein mir diesen Schritt ermöglicht", sagte die 31-Jährige.