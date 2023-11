Rekordmeister Bayern München wird rund um den Jahreswechsel gleich bei zwei Bundesliga-Spielen im Free-TV zu sehen sein. Die Partie gegen den VfB Stuttgart am 17. Dezember (19.30 Uhr) sowie der Auftakt ins Jahr 2024 gegen die TSG Hoffenheim am 12. Januar (20.30 Uhr) werden sowohl bei DAZN als auch bei Sat.1 übertragen. Dies geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga ( DFL) für die Spieltage 14 bis 18 hervor.

Das Duell der Champions-League-Teilnehmer zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig steigt am 9. Dezember als Topspiel um 18.30 Uhr. Einen Tag später empfängt der Tabellendritte VfB Stuttgart den derzeitigen Spitzenreiter Bayer Leverkusen (15.30 Uhr). Am folgenden Freitag (20.30 Uhr) eröffnen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen im Traditionsduell den 15. Spieltag. Zum Jahresabschluss gibt es noch eine englische Woche, in der die Bayern mittwochs (20.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg antreten.

Mit dem letzten Hinrundenspieltag und dem Duell des Rekordmeisters gegen Hoffenheim geht es dann ins neue Jahr, der BVB tritt zum ersten Topspiel in 2024 am 13. Januar (18.30 Uhr) bei Darmstadt 98 an. Die Rückrunde eröffnen am 19. Januar der FSV Mainz 05 und Union Berlin, das hochkarätige Topspiel bestreiten einen Tag später RB Leipzig und Bayer Leverkusen (18.30 Uhr).

Für die 2. Bundesliga setzte die DFL die Spieltage 16 bis 18 an. Die beiden letzten Topspiele des Jahres am Samstagabend um 20.30 Uhr bestreiten am 9. Dezember der VfL Osnabrück und der FC St. Pauli sowie eine Woche später Holstein Kiel und Hannover 96. Nach der Winterpause startet am 19. Januar (18.30 Uhr) mit den Begegnungen Karlsruhe gegen Osnabrück sowie Kiel gegen Braunschweig die Rückrunde.