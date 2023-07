Zum Beginn seiner Asien-Reise ist der FC Bayern am frühen Dienstagmorgen an seiner ersten Station Tokio angekommen.

Gegen 10.15 Uhr deutscher Zeit steht für das Team des deutschen Fußball-Rekordmeisters die erste Trainingseinheit auf dem Programm. Die Münchner absolvieren bei ihrer "Summer Tour" bis zum 3. August drei Testspiele.

In der japanischen Hauptstadt geht es auf dem strapaziösen Trip am Mittwoch gegen Champions-League-Sieger Manchester City und am Samstag gegen Kawasaki Frontale. Zum Abschluss kommt es am 2. August in Singapur zum Aufeinandertreffen mit dem FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp.

Die Bayern waren am Montagnachmittag ohne Alexander Nübel aufgebrochen, der Torhüter steht vor einer Leihe zum Bundesligisten VfB Stuttgart und soll dort Spielpraxis sammeln. Sadio Mane trat die Reise dagegen an. Den Senegalesen zieht es angeblich nach nur einem Jahr in München zum saudischen Cristiano-Ronaldo-Klub Al-Nassr.

Verzichten muss Trainer Thomas Tuchel auf Manuel Neuer, Thomas Müller, Raphael Guerreiro und Eric Maxim Choupo-Moting (alle verletzt). Insgesamt waren am Montag 27 Profis an Bord.