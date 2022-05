Der deutsche Fußball-Meister Bayern München jagt den elften Ligatitel in Folge in der kommenden Saison in einem klassischen rot-weißen Heimtrikot.

München (SID) - Der deutsche Fußball-Meister Bayern München jagt den elften Ligatitel in Folge in der kommenden Saison in einem klassischen rot-weißen Heimtrikot. Das schlicht gehaltene Jersey in den Vereinsfarben stellte der Rekordmeister am Donnerstag zusammen mit Partner adidas vor. Das Heimtrikot besteht zu 100 Prozent aus recycelten Materialien und kostet 90 Euro.

Die Münchner tragen das Trikot erstmals am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, wenn dem Team von Trainer Julian Nagelsmann auch die Meisterschale für den insgesamt 32. Bundesligatitel übergeben wird.