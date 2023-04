München (SID) - Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel verzichtet im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim auf große Rotation. Vier Tage vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Manchester City nimmt der Nachfolger von Julian Nagelsmann lediglich zwei Wechsel an der Startformation vor. Im Vergleich zum bitteren 0:3 in Manchester am vergangenen Dienstag sitzen Alphonso Davies und Jamal Musiala zunächst auf der Bank.

Für Musiala rückt Kapitän Thomas Müller zurück in der Startelf, Joao Cancelo startet anstelle von Davies links hinten. Verzichten muss Tuchel weiterhin auf den verletzten Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting, für den wie zuletzt Serge Gnabry auf die Position in der Sturmspitze rückt.