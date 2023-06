Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch von Fußball-Rekordmeister Bayern München hat nach seiner ersten Saison in der Bundesliga ein enttäuschtes Fazit gezogen. "So ein Jahr will ich nicht noch einmal erleben", sagte der 21-Jährige der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" und ergänzte: "Ich will einfach mehr spielen, am liebsten bei Bayern München."

Gerade unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann hatte Gravenberch oft einen schweren Stand und kam nicht auf die erhofften Einsatzzeiten. "Ich hatte eine sehr gute Vorbereitung absolviert und dachte, ich hätte es verdient", sagte der Niederländer. Unter Thomas Tuchel habe er dann aber "mehr gespielt. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben." Unter anderem stand Gravenberch am letzten Spieltag in Köln in der Startelf.

Sollte ihm bei Bayern keine zusätzlichen Einsatzzeiten in Aussicht gestellt werden, würde Gravenberch, der vor der Saison von Ajax Amsterdam nach München gewechselt war, aber auch einen Wechsel nicht ausschließen. Jedenfalls wolle er bei einem Verein sein, "bei dem ich zu 100 Prozent spiele."

Nach der bevorstehenden U21-EM, an der Gravenberch mit der niederländischen Auswahl teilnimmt, sollen Gespräche übers eine zukünftige Rolle bei den Bayern stattfinden. Dann, so der Mittelfeldspieler, werde man sehen, "wie es weiter geht."