Bochum (SID) - Nach dem wohl entscheidenden Tiefschlag im Bundesliga-Abstiegskampf blickt Arminia Bielefeld nach München. "Nun sind wir davon abhängig, dass der FC Bayern sein Spiel gewinnt", sagte Trainer Marco Kostmann nach dem 1:2 (1:1) am Freitag beim VfL Bochum: "Dann haben wir noch eine Möglichkeit."

Nur bei einem Sieg der Bayern, die bereits als Meister feststehen und zu Beginn der Woche nach Ibiza geflogen waren, am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfB Stuttgart hätten die Ostwestfalen noch eine Chance auf den Relegationsplatz. Dann könnten sie mit einem Dreier zum Abschluss gegen RB Leipzig eventuell noch an den Schwaben vorbeiziehen. "Aber Abhängigkeit ist Mist", meinte Kostmann.

Seine Bielefelder sind zum zweiten Mal in dieser Saison zehn Spiele in Folge ohne Sieg. Der achte Abstieg aus der Bundesliga stünde bereits am Sonntag fest, wenn Stuttgart in München gewinnen würde.