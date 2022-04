Bielefeld (SID) - Die zuletzt von Kopfverletzungen heimgesuchten Profis Fabian Klos und Cedric Brunner vom Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld befinden sich nach Klubangaben auf dem Weg der Besserung. "Da geht es in die richtige Richtung. Beide waren diese Woche auch am Trainingsgelände, um die Jungs zu unterstützen", berichtete Arminia-Coach Frank Kramer am Donnerstag.

An der jüngsten 0:4-Schlappe in Wolfsburg "hatten wir natürlich zu knabbern, das ist ganz normal. Aber ab Dienstag war der Fokus natürlich wieder voll auf die nächsten Aufgabe" gerichtet, so der Arminia-Trainer vor dem Heimspiel gegen Fast-Meister Bayern München am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Die Ostwestfalen wollen sich vor 26.419 Fans auf der Alm so teuer wie möglich verkaufen: "Auch wenn es gegen Bayern geht: Es gibt Punkte, und für die müssen und werden wir kämpfen!"

Die Bielefelder wissen, dass das Champions-League-Aus der Bayern nicht gerade dazu beigetragen habe, das Selbstvertrauen der Stars von der Isar zu stärken. Kramer sieht für seine Schützlinge Ansatzpunkte, um den FC Bayern zu fordern.

"Jede Mannschaft hat auch irgendwo Schwächen. Bayern war zuletzt in der Defensive vielleicht nicht ganz so sattelfest, wie sie es die Jahre zuvor schon mal waren. Aber dafür muss es dann richtig schnell und sehr präzise gehen", betonte der Bielefeld-Coach.