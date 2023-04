Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Ex-Nationalspieler Oliver Neuville um zwei Jahre verlängert. Der Assistenztrainer von Chefcoach Daniel Farke bleibt den Fohlen bis zum Sommer 2025 erhalten, teilte der Traditionsklub am Dienstag mit.

"Es hat sich in den letzten Jahren erwiesen, dass Olli das Trainerteam bereichert und in der alltäglichen Arbeit nach vorne bringt", sagte Sportdirektor Roland Virkus: "Er ist ein Gesicht Borussias. Deswegen sind wir froh, ihn auch in Zukunft an Bord zu haben."

Der 49-jährige Neuville war zur Saison 2019/20 als Assistenztrainer zu den Profis aufgerückt, zuvor arbeitete er sieben Jahre lang als Co-Trainer der U19. Während seiner aktiven Karriere lief der ehemalige Gladbach-Kapitän zwischen 2004 und 2010 in insgesamt 161 Pflichtspielen für den VfL auf, in denen er 42 Tore erzielte und 31 weitere Treffer vorbereitete. "Der Verein ist für mich zu einer Art zweiter Familie geworden", betonte der Ex-Leverkusener Neuville.