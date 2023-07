Der 1. FC Köln hat vor dem Saisonstart der Fußball-Bundesliga Leistungsträger Timo Hübers an sich gebunden.

Der 1. FC Köln hat vor dem Saisonstart der Fußball-Bundesliga einen weiteren Leistungsträger an sich gebunden. Abwehrchef Timo Hübers (26) verlängert seinen Vertrag vorzeitig und steht nun bis 2026 in Diensten des Klubs, das teilte der FC am Donnerstag mit. Der Innenverteidiger war im Sommer 2021 von Hannover 96 nach Köln gekommen.

"Timo hat in seiner bisherigen Zeit beim FC eine tolle Entwicklung genommen, war die vergangenen eineinhalb Jahre Stammspieler sowie in vielen Phasen Mitstabilisator und wichtiger Kommunikator in unserem Defensivverbund", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller. Man traue dem Spieler zu und erwarte auch, dass er künftig "noch mehr Verantwortung" übernehmen werde.

Auch die Verträge mit Stammtorwart Marvin Schwäbe (bis 2027) und Stürmer Davie Selke (2026) hatte der Klub zuletzt verlängert. Verlassen haben den FC in diesem Sommer die Leistungsträger Jonas Hector (Karriere-Ende) und Ellyes Skhiri ( Eintracht Frankfurt).