Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde der ursprünglich bis 2024 gültige Vertrag des Verteidigers vorzeitig bis 2026 verlängert.

Nach dem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga hat Schalke 04 Abwehrspieler Henning Matriciani langfristig an sich gebunden. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde der ursprünglich bis 2024 gültige Vertrag des Verteidigers vorzeitig bis 2026 verlängert.

"Als Klub freuen wir uns darüber, wie sehr sich Henning in den vergangenen zwei Jahren entwickelt hat", sagte Sportvorstand Peter Knäbel: "Wir sind davon überzeugt, dass er auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein wird, auf und neben dem Platz."

Matriciani habe "in der vergangenen Saison bewiesen, wie wertvoll er für das Team ist", erklärte Trainer Thomas Reis: "Mit seiner herausragenden Einstellung, Vielseitigkeit und Geschwindigkeit werden wir noch viel Freude an ihm haben."

Matriciani war im Sommer 2020 vom SV Lippstadt zur U23 der Königsblauen gewechselt, im Mai 2021 folgte der erste Einsatz in der Bundesliga. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Rechtsfuß in 22 Bundesliga-Partien zum Einsatz und feierte im März gegen Rumänien sein Debüt als U21-Nationalspieler.