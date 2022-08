München (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat den Vertrag mit seinem Trikotsponsor Deutsche Telekom vorzeitig um weitere fünf Jahre bis 2027 verlängert. Über die Höhe der Zahlungen gab es keine Angaben. Angeblich kassieren die Bayern rund 50 Millionen Euro pro Jahr. Das Unternehmen ist bereits seit 2002 Partner der Bayern.

"Das ist sehr außergewöhnlich, dass wir seit 20 Jahren Partner sind. Da hat sich viel aufgebaut, vor allem Vertrauen. Alle wissen, in welchem Wettbewerb der FC Bayern steht, da ist es enorm wichtig, so einen starken Partner zu haben", sagte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg.