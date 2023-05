Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat den Vertrag mit Ersatztorwart Paul Grave, der am Saisonende ausgelaufen wäre, um zwei Jahre bis 30. Juni 2025 verlängert. Der 22 Jahre alte Schlussmann gehört seit 2019 dem Profikader an und soll nun Spielpraxis im Herrenbereich sammeln. Aus diesem Grund wird Grave zur neuen Saison an den Regionalliga-Tabellenzweiten Wuppertaler SV verliehen.

"Paul Grave ist ein sehr talentierter Torwart, der nach verletzungsbedingten Rückschlägen mit großer Leistungsbereitschaft wieder in den Kreis unserer Torhüter zurückgekehrt ist", sagte Marc Lettau, Technischer Direktor des VfL, "wir sind von seinem Potenzial nach wie vor überzeugt, es braucht allerdings Wettkampfpraxis, um das Talent vollends zu entfalten. Der Schritt nach Wuppertal soll ihm in seiner Entwicklung dabei helfen."