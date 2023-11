Der VfL Bochum setzt im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga auf Kontinuität auf der Trainerposition. Wie der Klub mitteilte, unterschrieb Chefcoach Thomas Letsch einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Der 55 Jahre alte Letsch hatte den VfL in der vergangenen Saison auf Platz 18 übernommen und zum Klassenerhalt geführt.

"Diesen erfolgreichen Weg wollen wir auch in Zukunft weiter gemeinsam gehen. Thomas hat die Bochumer Gemeinschaft kennen und schätzen gelernt und sich durch erfolgreiche Arbeit ihren Respekt erworben", sagte der Bochumer Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian: "Kontinuität in der Entwicklung wird durch Kontinuität auf den entscheidenden Positionen begünstigt."

Letsch sprach von einem "Privileg, den VfL Bochum auch in Zukunft trainieren zu dürfen". Mit "Zusammenhalt und ehrlicher, harter Arbeit" wolle der Klub auch in dieser Saison "unser großes Ziel Klassenerhalt" erreichen. Aktuell ist Bochum 14., am Samstag (15.30 Uhr/Sky) geht es gegen den VfL Wolfsburg.