Bochum (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat den polnischen Nationalspieler Jacek Goralski verpflichtet. Der 29-Jährige kommt ablösefrei vom kasachischen Pokalsieger FK Kairat Almaty und soll das Mittelfeld des VfL verstärken. Goralski erhält einen Vertrag bis 2024, das teilte der Klub am Freitag mit.

"Wir benötigen für die herausfordernde zweite Saison in der Bundesliga gerade in der Zentrale Spieler, die wettkampferprobt und robust sind", sagte VfL-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz: "Jacek Goralski verfügt über diese Merkmale, ist darüber hinaus als Kapitän von Kairat Almaty als Führungsspieler vorangegangen. Er wird unser Spiel mit und gegen den Ball bereichern."

Goralski hat auch in seiner polnischen Heimat und in der höchsten bulgarischen Spielklasse gespielt. Mit Polen nahm er an der WM 2018 teil und half auch bei der Qualifikation für die diesjährige Winter-WM in Katar.