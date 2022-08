Köln (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat den französischen Mittelstürmer Lys Mousset verpflichtet. Das gab der Revierklub am Montag bekannt. Der 26-Jährige kommt mit Premier-League-Erfahrung zum Bundesliga-Vorletzten und erhält beim VfL einen Vertrag bis 2024.

Mousset spielte seit 2016 erst für den AFC Bournemouth, dann für Sheffield United in der höchsten englischen Spielklasse. In der vergangenen Saison war der ehemalige U21-Nationalspieler an den italienischen Klub US Salernitana ausgeliehen.

"Lys Mousset hat die hervorragende französische Nachwuchsausbildung genossen, seine Fähigkeiten zunächst in Frankreich und dann über mehrere Jahre auf höchstem Niveau in England gezeigt. Wir haben durch ihn unseren Angriff um eine interessante Facette erweitern können", sagte VfL-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz.