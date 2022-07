Bochum (SID) - Transfer dank Sonderregel: Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat den ukrainischen Nationalspieler Iwan Ordez verpflichtet. Wie der Klub am Sonntag mitteilte, kommt der Innenverteidiger vom russischen Erstligisten Dynamo Moskau" itemprop="name" />Dynamo Moskau und erhält einen Einjahresvertrag. Der Wechsel ist möglich, weil die FIFA infolge des Angriffskriegs auf die Ukraine entschieden hatte, dass Verträge ausländischer Profis in Russland bis Juni 2023 ausgesetzt werden dürfen.

Ordez (30) spielte von 2005 bis 2019 beim ukrainischen Spitzenklub Schachtjor Donezk und gewann in dieser Zeit zweimal den Meistertitel. In seiner ersten Saison nach dem Wechsel nach Moskau wurde er zum Spieler der Saison gewählt. Sein Vertrag in Russland lief noch bis 2024. Für die Nationalmannschaft kam Ordez bislang zwölfmal zum Einsatz und erzielte einen Treffer.