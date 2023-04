Trainer Thomas Letsch vom VfL Bochum hat sein Team aufgefordert, gegen Tabellenführer Borussia Dortmund am Freitag "ans absolute Limit" zu gehen.

Trainer Thomas Letsch vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Bochum hat seine Mannschaft aufgefordert, gegen Tabellenführer Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) "ans absolute Limit" zu gehen. Der BVB, so Letsch, sei aktuell die vermeintlich beste Mannschaft in der Liga und verfüge individuell über hohe Qualität.

Weniger Sorgen bereitet dem VfL-Coach sein zuletzt ungewohnt unsicherer Torhüter Manuel Riemann. "Ich bin überzeugt, dass er gegen den BVB eine Topleistung abliefert", betonte Letsch, der lediglich auf Topscorer Philipp Förster wegen Problemen an der Achillessehne verzichten muss.

Zweimal standen sich die Klubs aus dem Pott in dieser Saison bereits gegenüber. Im Hinspiel gewann Dortmund klar 3:0, im Pokal-Achtelfinale knapp mit 2:1.