Torjäger Victor Boniface von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hatte am Sonntag ganz besondere Unterstützung auf der Tribüne. Seine Oma verfolgte das Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (1:1) live in der BayArena - im Netz ging anschließend ein Video viral, in dem sich Oma Boniface mit Tränen in den Augen über den Ausgleichstreffer ihres Enkels freute.

"Einer der stolzesten Momente meiner Karriere", schrieb der nigerianische Nationalspieler Boniface am Montag auf Instagram unter das Video. "Von der Armee-Baracke zur Weltbühne. Ich fühle mich gesegnet."

Neben dem Video postete Boniface zudem ein Bild, das seine Großmutter im Kabinentrakt Arm in Arm mit Bayers Mittelfeldleader Granit Xhaka zeigt.

Boniface (22) wechselte im Sommer für knapp 20 Millionen Euro von Union Saint Gilloise aus Belgien nach Leverkusen. In 19 Pflichtspielen für Bayer kam der Europa-League-Torschützenkönig der Vorsaison bislang auf starke 13 Treffer und sechs Assists.