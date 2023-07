Fußball-Nationalspieler Julian Brandt von Bundesligist Borussia Dortmund freut sich auf das Zusammenspiel mit dem österreichischen Neuzugang Marcel Sabitzer. "Was er in den vergangenen Jahren geleistet hat, spricht für sich. Ich empfange ihn mit offenen Armen, weil ich glaube, dass er ein Mehrwert für uns ist. Ich glaube auch, dass das gut harmonieren wird", sagte der 27 Jahre alte Offensivspieler auf einer Medienrunde des BVB im Trainingslager in San Diego.

Generell sei die Borussia durch die neuverpflichteten Spieler in der Breite besser aufgestellt: "Das sind alles Jungs, die die Bundesliga kennen. Marcel Sabitzer war bei Manchester United, Bayern und Leipzig und hat super Saisons gespielt. Lukas Nmecha halte ich für einen herausragenden Fußballer. Ramy Bensebaini macht es auch sensationell."

Die Neuen hätten durch die Bank "Bock auf den Verein", so Brandt, "auf die intensive Art und Weise, die wir spielen. Wenn ich ihnen beim Fußball spielen zusehe, bleibt die Motivation erhalten und wir pushen uns noch gegenseitig". Er möchte in der neuen Saison "gern noch einen draufsetzen, das ist mein Anspruch", betonte der Ex-Leverkusener und Wolfsburger.