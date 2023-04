Nationalspieler Julian Brandt wünscht sich eine Vertragsverlängerung des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund mit Kapitän Marco Reus. "Ich freue mich, wenn er bleibt", sagte Brandt im Interview mit web.de News.

Der Vertrag von Reus endet im Sommer. Die zuletzt aufgekommene Kritik an den Führungsqualitäten des Offensivspielers kann Brandt nicht verstehen. "Marco hat an seinem Standing, am Auftreten, an der Energie, die er ausstrahlt, nichts verloren in den letzten Jahren", betonte Brandt und ergänzte: "Er ist jemand, der auf seine eigene Art und Weise vorangeht. Er ist vielleicht – und ich glaube, deshalb wird er in Deutschland oft auch kritisch beäugt – nicht der typische Leader-Kapitän, wie ihn sich viele in ihrem Kopf ausmalen. Er ist eine andere Art von Leader."