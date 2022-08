Trainer Andre Breitenreiter von der TSG Hoffenheim peilt den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga an.

Sinsheim (SID) - Trainer Andre Breitenreiter von der TSG Hoffenheim peilt den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga an. Der VfL Bochum "ist der vermeintliche Underdog, den man schlagen muss. Aber die Vergangenheit hat oft gezeigt, dass dies nicht so einfach ist", sagte der 48-Jährige vor dem ersten Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Wir müssen höchst aufmerksam sein und unsere beste Leistung zeigen. Nur dann können wir die drei Punkte einfahren."

Helfen kann dabei bereits Angelino. Der Neuzugang von RB Leipzig "steht voll im Saft, im Training sieht man das sofort. Er wird gegen Bochum eine Option sein", sagte Breitenreiter: "Ob von Beginn an oder erst im späteren Spielverlauf - abwarten."

Die Hoffenheimer, die zum Auftakt bei Borussia Mönchengladbach mit 1:3 verloren hatten, müssen neben dem gelb-rot-gesperrten Stefan Posch weiterhin auf Ihlas Bebou, Ermin Bicakcic, Florian Hübner und Angelo Stiller verzichten.