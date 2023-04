Bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen zieht ein Manager der National Football League (NFL) in den Aufsichtsrat ein.

Nach Informationen der Deichstube wird Gerrit Meier (52) in dem Kontrollgremium die Nachfolge von Marco Fuchs antreten, der Tabellenzwölfte bestätigte den Bericht. Fuchs hatte Anfang April seinen Rückzug erklärt. Meier, der Geschäftsführender Direktor für das internationale Geschäft der NFL ist, soll bei der nächsten Werder-Präsidiumssitzung am 23. Mai entsendet werden.

"Wir sind sehr glücklich, dass sich Gerrit Meier bereiterklärt hat, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen", sagte Hubertus Hess-Grunewald, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des SV Werder: "Wir haben damit eine großartige Personalie gefunden. Denn Gerrit Meier bekleidet eine herausragende Position im internationalen Sportbusiness. Er wird mit seinen vielfältigen Erfahrungen und seiner umfangreichen wirtschaftlichen und sportlichen Expertise den Aufsichtsrat bereichern, dabei immer auch die Bedürfnisse des SV Werder als Mehrspartenverein mit seinen weiteren Sportarten berücksichtigen und diese vertreten."