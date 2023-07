Fußball-Nationalspieler Julian Brandt will mit Borussia Dortmund nach dem traumatischen Saisonende schnellstmöglich positive Schlagzeilen schreiben. "Die Hände werden schon wieder ein bisschen zittrig, denn man will viele Dinge nicht so stehen lassen", sagte der 27-Jährige nach der Leistungsdiagnostik für die Nationalspieler am Montag.

Der BVB hätte am letzten Spieltag der vergangenen Saison nur zu Hause den FSV Mainz 05 schlagen müssen, um die Dominanz des Dauermeisters Bayern München zu beenden. Die Dortmunder verloren die Nerven - und die Chance auf den Meistertitel.

"Wir hatten viel Zeit, zu quatschen darüber, was vergangene Saison war und was vor uns liegt", sagte Brandt. "Wir sind voller Tatendrang, dass es relativ schnell wieder losgeht." Saisonstart für den BVB ist das Heimspiel gegen den 1. FC Köln am 19. August, eine Woche zuvor tritt das Team im DFB-Pokal zum Auftakt beim Regionalligisten Schott Mainz an.