Vize-Meister Borussia Dortmund muss im Bundesligaspiel beim Schlusslicht VfL Bochum am Samstag womöglich Julian Ryerson ersetzen.

Vize-Meister Borussia Dortmund muss im Bundesligaspiel beim Schlusslicht VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) womöglich Julian Ryerson ersetzen. Der norwegische Rechtsverteidiger habe "in den vergangenen Tagen nicht beschwerdefrei trainieren können" und sei das einzige Fragezeichen im Kader, berichtete Trainer Edin Terzic am Donnerstag.

Ansonsten habe sich im Vergleich zum Auftaktspiel gegen den 1. FC Köln (1:0) "nicht viel verändert". Positiv wertete Terzic, dass Gio Reyna am Donnerstag erstmals wieder Teile des Trainings mit der Mannschaft absolvierte.

Von den Bochumern erwartet Terzic nach deren 0:5-Debakel beim VfB Stuttgart zum Saisonstart große Gegenwehr. "Das wird sie ärgern, sie werden sich sehr viel vornehmen. Wir haben ja selbst erfahren, wie schwierig es ist in Bochum", sagte er: "Wir werden uns sehr gut vorbereiten."

Am 30. Spieltag der Vorsaison hatte der BVB im kleinen Derby nur ein 1:1 erreicht. Großen Ärger gab es dabei um einen ausgebliebenen Elfmeterpfiff nach einem eindeutigen Foul im Strafraum an Karim Adeyemi. Schiedsrichter Sascha Stegemann räumte nach dem Abpfiff seinen Fehler ein.